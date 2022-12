NAUDI ELU ⟩ Kahjulik mõte, mida inimesed jõulude ajal mõlgutavad

«Oi, homsest pean küll dieedile minema.» «Ma ei tohiks veel üht praetükki võtta, olen niigi palju patustanud.» «Nüüd peab paar tiiru ümber maja jooksma, et kõik see söödud toit ära põletada» – on need tuttavad laused? Ei, sa ei pea oma toitu välja teenima ega ära põletama. Siin on põhjus, miks see mentaliteet on kahjulikum, kui sa arvatagi oskad.