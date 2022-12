Tori Spelling vajas kiiret haiglaravi: «Kõik pilkajad, siin ma olen»

Tori Spelling (49) andis oma sotsiaalmeedias teada, et sattus 20. detsembril pearingluse ja hingamisprobleemide tõttu haiglasse. «Ma olen siin haiglas olnud alates eilsest õhtust. Kõigile teile, kes mind pilkasite, kui teile öeldi, et olen töötamiseks liiga haige: siin ma olen. Kuidas oleks järgmisel korral, kui näitad rumaluse asemel lahkust,» kirjutas Spelling 21. detsembril nördinult oma Instagramis. Samuti rõhutas ta, et tema jaoks pole töötamine õudusunenägu ning pole ärahellitatud, sest ta on töönarkomaan ja valib alati töö.