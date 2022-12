POLEKS ARVANUD ⟩ Need pealtnäha tervislikud toiduained mõjuvad tervisele kohutavalt

Majonees

Enamiku majoneeside peamine koostisosa on töödeldud rafineeritud sojaõli, mistõttu pole majoneesis midagi tervislikku. Kui majoneesist päris loobuda ei raatsi, tasub valida variandid, mis on sojaõli asemel valmistatud oliiviõlist.

Ketšup

Ketšup on kaste, milleta on võimatu paljusid toite isegi ette kujutada, kuid paraku võib selle söömine tervisele košmaarselt mõjuda. Toitumisnõustaja Monica Auslanderi sõnul on üks teelusikatäis ketšupit samaväärne terve suhkrupaki söömisega.

Selle asemel võib osta poest purustatud tomatitega kastet või, veelgi parem, teha seda ise. Nii saad hoolt kanda selle eest, et seal oleksid vaid tervislikud komponendid ning kastmest puuduks ülemäärane suhkur.

Meesinep

Sinepis on rohkelt soola ja mesi peamiselt vaid suhkrust koosnebki. Tervislikum alternatiiv paljude armastatud kastmele võiks olla näiteks hummus, milles on ka väärtuslikke toitaineid.

Rasvavaba salatikaste

Rasvavabad kastmed on ühed petlikumad, sest jätavad tervisliku mulje, ent sisaldavad enamasti veelgi enam suhkrut, kui normaalse rasvasisaldusega kastmed. Üks suurepärane, kui mitte koguni maitsvam alternatiiv on täisrasvane kreeka jogurt. See on kreemjas, täis tervislikke rasvu ja tavaliselt madala suhkrusisaldusega.

Hapukoor