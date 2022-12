Jaagup Kreem: kinkige lähedastele jõulude puhul ilusaid emotsioone

«On kiired ajad ja olnud täiesti hullumeelne periood. Juubeliaasta ja seetõttu väga tiheda graafikuga. Kuidagi on nii, et aastaga on see esinemiste lumepall aina kasvanud. Aasta alguses oli veel keeruline lavale tulla, sest kontserte korraldada ei lubatud...kehtisid ju erinevad piirangud. Kuid aprilli alguses leevendati olukorda ning sama kuu lõpus oli meil juba uhke juubelikontsert Saku Suurhallis, mõistagi väga oluline verstapost meie jaoks,» avaldas Jaagup Kreem raadio Elmar hommikuprogrammis.

Ka tänavune suveperiood oli Terminaatoril erakordselt aktiivne. «Suvi läbi tegime nii, et oli tehtud! Kui aga päris aus olla, siiamaani on see tempo hullumeelne,» tunnistas muusik.

«Kõigele lisaks avaldasime koos Hitivabrikuga Eesti Kullafondi sarja raames Terminaatori kogumiku. Kes veel ei tea, siis Kullafond on andud välja mitukümmend erinevat kogumikku. Nüüd siis aeg meie käes. Pidime valima kolm plaadi täit lugusid ja küll seda oli raske teha,» sõnas Kreem.