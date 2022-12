AASTA VÄRV ⟩ Just seda tooni näed järgmisel aastal nii moes kui sisekujunduses

Eelmiste aastate pehmed roosad ja viimaste aegade hele, külm roosa asenduvad seega sügava roosa varjundiga, mis on kusagil külma ja sooja vahel. See toon meenutab seda, nagu tabaks kuldse päikeseloojangu valgus tugevat roosat.

Väidetavalt sobib see värv paljudele inimestele just sellepärast, et see on korraga nii külm kui ka soe. Nii harmoneerub see eri nahatoonidega.