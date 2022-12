KAS TEADSID? ⟩ Venemaal elas naine, kes sai elu jooksul 69 last

Valentina Vassiljeva abikaasa oli Fjodor Vassiljev, kellel oli elu lõppedes 87 bioloogilist last. Valentinaga on nendest saadud aga 69: kuusteist paari kaksikuid, seitse komplekti kolmikuid ning neli komplekti nelikuid. See tähendab, et naine veetis oma elust kaheksateist aastat rase olles ning elas üle 27 rasedust. Erinevate allikate järgi elas naine 75-aastaseks.

Vene abielupaar elas 1700. aastate esimesel poolel kesk-Venemaal. Üks paar kaksikuid suri imikueas, kuid siiski jäid naisele alles imetlusväärsed 67 elus ja tervet last. Valentinale kuulub seetõttu ka enim ühele emale sündinud laste Guinnessi rekord.

Valentina elust pole palju teada – peamiselt vaid asjaolu, et ta sünnitas 69 last. Veel teatakse, et Vassiljeva elas Vene impeeriumi aegse feodaalühiskonna aegadel, mis tegi temast pärisorja. Sel ajal oli talupojaelu Venemaal äärmiselt karm, mistõttu oli iga pere eesmärk saavutada võimalikult suur järelkasv. Vaatamata sellele, et pered olidki tol ajal paljulapselised, oli Vassiljevite pere isegi nende standardite järgi väga suur.