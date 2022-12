Günekoloog hoiatab: päevade ajal väldi seda tegevust iga hinna eest

Vahetult enne menstruatsiooni algust on keha luteaalfaasis. Selle aja jooksul tõuseb osade hormoonide, näiteks progesterooni ja testosterooni tase kehas, mida sageli seostatakse liigse rasu tootmisega. Selle tulemusena tekivad päevade ajal kergemini erinevad nahaprobleemid, mida märgates on kõige tavalisem reaktsioon haarata kuivatavate või koorivate toodete (näiteks matistavad toonerid, koorijad või happed) järele.

Lulu Ge sõnul peaks sellel ajal oma nahka hoopis õrnemalt suhtuma ning jätma tugevamatoimelised ilurutiinid teiseks ajaks. «Kui teil algab menstruatsioon, on näonahk kõige tundlikum. See on tegelikult aeg, mil peaksite tegema pausi ja andma nahale ruumi puhata,» sõnab ta, ja märgib, et puhata tasub ka endal, mitte vaid oma nahal.