KIRJUTAMATA REEGLID ⟩ Stjuardess avaldab, mida väärikas reisija lennukis kunagi ei tee

Mürasummutavad kõrvaklapid või kõrvaklappide puudumine

Stjuardesside pahameel mürasummutavate kõrvaklappide suhtes võib tunduda ootamatu, sest kaasreisijatele on need ju igas mõttes aktsepteeritavad. Lennukitöötajaid häirivad need eelkõige seetõttu, et reisija ei kuule nende juttu ning palub endale kõik üle korrata. Võrdväärseks probleemiks toodi ka inimesi, kes kuulavad lennu ajal ilma kõrvaklappideta muusikat või vaatavad videoid.

Seljakottide üles panemine

Enamikes lennukites on mõeldud pea kohal asetsev laegas suuremate kohvrite jt esemete jaoks. Stjuardessid soovitavad seljakoti enda ees asetseva istme alla panna, et igale reisijale jääks ruumi midagi pea kohale laekasse panna.

Istmete vahetamine ilma küsimata

Pea igal lennureisil on määratud reisijatele kindlad istekohad, mida tasub igal juhul jälgida. Kui kas või üks inimene istub valesti, võib see tekitada reisijate vahel palju segadust ja viha, mida stjuardessid peavad loomulikult leevendama.

Tarbeesemete WC-potti loopimine

Stjuardess avalikustas, et tema on oma karjääri jooksul pidanud lennuki WC-potist välja tõmbama igasugu esemeid, sealhulgas mähkmeid, vedelseebipudeleid, abielusõrmuseid ja mobiiltelefone. Lennuki WC-pott pole siiski prügikast.

Jooga

Kui pikkadel lendudel soovitatakse ennast vahepeal venitada, siis tuleb välja, et osa reisijaid hakkab pikamaareisidel lennukis joogat tegema. Stjuardesside sõnul on see aga üks tüütumaid tegevusi, millega reisijad tegeleda saavad, sest nad võtavad sellega lennukitöötajate liikumisruumi ära. «Palun väga, et te seda ei teeks,» sõnas naine portaalis OceanDraw.