LAHENDUS ON OLEMAS ⟩ Kaks põhjust, mis tapavad ka kauaaegse armastuse

Suhteekspert Michelle Weiner-Davies nimetas ajakirjas Psychology Today kaks peamist põhjust, mis suhteid tapavad. Tema sõnul tuhmub isegi aastakümneid kestnud armastus kogunenud pettumuste ja pahameele tõttu.

Üks peamisi põhjusi, miks inimene lakkab armastamast, on ühiste tegevuste ja hobide puudumine, mis kohtumise hetkel ühendasid. Ekspert ütles, et töötab paaridega, kes on lahutuse äärel. Kui ta küsib alguses nende suhte kohta, muutuvad inimesed kohtumist ja romantikat meenutades pehmemaks ja säravaks.

Paarid mäletavad lõbusaid aegu, varahommikuni lobisemist, kirglikku armatsemist ja lihtsalt koosolemist. Nad mäletavad, kui vähe oli vaja, et olla õnnelik. Nad tahtsid lihtsalt koos olla. Nende ülejäänud elu jäi tagaplaanile, sest toona oli nende suhe kõik.

Weiner-Daviese sõnul on suhted nagu taimed – nad vajavad toitu. Sageli lõpetavad inimesed erinevatel põhjustel armastuse säilitamiseks pingutuste tegemise. Abikaasad kinnitavad mõtteis iseendale, et neil on tähtsamatki teha, hakkavad teineteist iseenesestmõistetavaks pidama ja nende vestlused muutuvad kuivaks infovahetuseks. Seks muutub harvaks, igavaks või peatub sootuks, esiplaanile tulevad lapsed ning omavaheline kvaliteetaeg asendub nutiseadmete kasutamisega söögi ajal või õhtul, kui lapsed juba magavad. Selle tulemusena kannatavad paarisuhted.

Teiseks põhjuseks, miks inimesed lakkavad armastamast, peab Weiner-Davies aastate jooksul kogunenud nördimust, viha ja pettumust. Argielu kannab ette muudkui uusi väljakutseid: viljatus, lapsed, rahalised raskused, tööpuudus, terviseprobleemid, soolised erinevused, truudusetus. Iga tegur põhjustab suuremaid lõhesid ja nõrgendab abielusidemeid.

Probleem on selles, et enamik inimesi süüdistab lahkarvamuste ajal abikaasade temperamente ega näe suhte õõnestamises tegelikku süüdlast – oskuste puudujääki. Me õpime suhetest lapsepõlves oma vanemaid jälgides. Ja ainult vähestel on õnn olla tunnistajaks tervele harmoonilisele suhtele.