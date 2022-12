ÜLLATAV AVASTUS ⟩ Selline näeb välja teaduslikult täiuslik keha

Texase ülikooli uuringute kohaselt on 43-aastasel Brookil maailma kõige täiuslikum keha. Teadlased leidsid, et ideaalse naise pikkus on 168 sentimeetrit ning tema rinnaümbermõõt on 99 sentimeetrit, taljeümbermõõt 63 sentimeetrit ning puusade ümbermõõt 91 sentimeetrit. Kelly vastab nendele mõõtudele peaaegu identselt.

Hoolimata asjaolust, et Brooki keha peetakse teaduslikult kõige kaunimaks, on naine elu jooksul lugematuid kordi olnud kiusamise ja keha häbistamise ohver. Näiteks kui Brook, kelle tegelik nimi on Kelly Ann Parsons, postitas suvel Instagrami foto endast bikiinides, jätsid inimesed pildi alla halvustavaid kommentaare, milles nimetati teda paksuks.

Brook on oma vihkajatele vahetevahel ka vastanud, öeldes, et tema sotsiaalmeedia kontosid jälgivad eelkõige armsad ja heatahtlikud inimesed ning seega tal ei jää aega pahatahtlike jälgijate jaoks. «Ma ei lase paari inimese negatiivsusel ennast kurvastada,» rääkis naine.