ÜLLATAV ⟩ Eksperdid paljastavad, kas deodoranti on päriselt vaja

«Inimesed on lõhnade suhtes tundlikud ja on aegade algusest peale kasutanud nende varjamiseks parfüüme või lõhnavett,» ütles dermatoloogiaekspert Nina Botto. «Aga see ei ole nagu hambaniidi kasutamine, mille kohta on andmeid, et regulaarsel kasutamisel elate kauem.»