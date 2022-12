SÜDANTSOOJENDAV ⟩ Ema ja poeg kohtusid 44 aastat hiljem tänu Facebookile

Wissam Mohamed (44) sündis Jordaanias egiptlasest emale ja jordaanlasest isale, kes olid poja sündimise aegu lahutust taotlemas. Mohamed jäi kaks nädalat pärast sündi haigeks ja isa otsustas tollasele naisele öelda, et laps suri haiglas. «Ta kartis, et ema võib mind endaga kaasa võtta,» rääkis Mohamed CBS Newsile. Paari lahutus viidi lõpule ja lapse ema naasis Egiptusesse, eeldades, et tema laps on surnud.