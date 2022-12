MÄNGLEV KERGUS ⟩ Charlotte ja George tõestasid avalikkusele, et Meghan Markle eksib

Meghan kurtis seriaalis, et kui ta printsess Catherine'ga esimest korda mitteformaalselt kohtus, ei õnnestunud tal Williami abikaasat raamist välja murda. «Ma olen kallistamise inimene. Kui nad perega meile esimest korda külla tulid, olin mina paljajalu ja lõhkistes teksades, püüdsin ka neid (Catherine'i ja Williamit) veenda, et uksed on sulgunud ja oleme omaette, aga nad ei suutnudki ametlikust raamistikust välja tulla. Nende perekonnas ei ole juhuslike lähedust kinnitavaid žeste ega omavahelist soojust.»

Kuigi kuningapere on öelnud, et ei kommenteeri omalt poolt kurikuulsat Netflixi sarja, on nende fännid siiski leidnud mitmeid märke, et Meghan ja Harry eksivad ning teevad neile põhjendamatute süüdistustega liiga.