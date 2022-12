USKUMATU ⟩ Tüdruku anonüümseks küberkiusajaks osutus tema enda ema

Kooli juhtkonna sõnul leidis küberkiusamine aset väljaspool kooliterritooriumi ning sealseid seadmeid ei kasutatud. Kui õpilaste ahistamisest oli saanud juba pikaajalisem probleem, kaasas õppeasutus juhtumi uurimiseks kohalikud võimud. Prokurör David Barberi sõnul osutus juhtumi lahendamine oodatust keerukamaks, kuna Licari kasutas väidetavalt slängi, et jätta mulje, et on oma tütart kiusates temaga sama vana.