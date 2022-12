VIDEOD ⟩ Hämmastav: pimedad sisuloojad teevad meikimisoskustega nägijatelegi silmad ette

Ilutööstus on viimastel aastakümnetel näidanud, et meik on kõigile. Eri soost, nahatooniga, vanuses, seksuaalse orientatsiooni ja võimetega inimesed saavad sellest rõõmu tunda. Kuigi meik on eelkõige visuaalne eneseväljendusviis, naudivad seda ka paljud nägemispuudega inimesed.