KAS TEADSID? ⟩ Naiste kirg ei saa alguse seksist, vaid hoopis...

Kui mees soovib, et naine tunneks ennast seksuaalselt täiesti vabalt, peab ta end mehega koos olles tundma esmalt nii emotsionaalselt kui füüsiliselt turvaliselt. Mehe ülesanne on teada, mis aitab naisel mehega kontaktis ja turvaliselt tunda, et ta saaks naudingut vastu võtta. Seega on mehe eesmärk panna naine ennast avama, et ta saaks vabalt rääkida, mis talle meeldib või mitte.

Gottmanid toovad enda raamatus «Mida naised tahavad» välja põhjalikud kirjeldused naise anatoomiast ning rõhutavad, et naise tõeliseks rahuldamiseks peab mees teadma tema anatoomiat pealaest jalatallani. Loomulikult peab ka naine ennast tundma, sest nii oskab ta mehele tagasisidet anda.

Absoluutselt iga naine on kordumatu ja eriline ning ka nende soovid erinevad. Kõige suurem saladus on autorite arvates see, et mees võiks teada, et tema enda rahuldus on otseselt seotud naise rahuldusega. Nii et meestel tasub kindlasti välja uurida, mis nende naistele meeldib — nii kasvab ka nende enda nauding. Teine saladus on aga see, et naise kehal ei ole kohta, mis poleks õige puudutuse puhul erogeenne tsoon. Tema nahk, kael, kõrvad, õlad, rinnad, selg ja reied — kõikide nende kohtade puudutamine võib olla erootiline.

Meestel tasub meeles pidada, et naisele on väga lihtne pettumust valmistada, arvates, et tema erogeensed tsoonid asuvad ainult seeliku all, või uskudes, et kõik naised on ühesugused ja reageerivad puudutusele ühtemoodi. Samuti on naine pettunud, kui mees ei leia üles kliitorit ega küsi selle leidmiseks abi või juhendamist.

Gottmanid soovitavad kirgliku seksi algkursuse peatüki lõpus meestele: «Hoia teda. Hoia teda enne seksi, seksi ajal ja pärast seda. Hoia teda, kui kohtamas käite. Hoia teda, kui ta on ärevuses või endast väljas. Hoia teda iga kord, kui ta hoituse tunnet vajab, ja sa oled igavesti tema jaoks parim mees maailmas.»

Mees, kui sa soovid oma naise jaoks saada parimaks, ja naine, kui soovid ennast paremini tundma õppida, siis tasub jõulude ajal kindlasti «Mida naised tahavad» läbi lugeda, et uuel aastal vastaspoolega teadlikumalt suhelda.