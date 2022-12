VIDEO ⟩ Rekordsuure pepuga naine rääkis, kuidas ta peol käies oma tagumiku abil raha säästis

Naine postitab TikTokis regulaarselt klipikesi oma elust ja tegemistest, aga on üks teema, mis tema fännid veidi nõutuks on jätnud. Nimelt jagas naine oma nippi, kuidas ta ööklubides pidutsemas käies noorena kõvasti raha kokku hoidis.

Selgub, et tema pepu pole vaid visuaalselt võimas. Fännide tungival soovil näitab naine, kuidas ta tuharate vahel peopaikadesse alkoholi sisse viis. Tõepoolest, liibuvaid pükse kandvat naist vaadates ei aimagi, et joogipudel kuskil pooleliitrine pudel peidus võiks olla. Vähemalt täna ta selle üle samas uhke ei ole: «Soovin, et see oleks väljamõeldis. Sõpradega peol käies olin alati mina see, kes pidi joogid läbi turvaväravate viima.» Steph selgitas, et nad olid kõik alaealised ning poleks tohtinud üldse alkoholi tarbida.