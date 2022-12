Nimelt kasutas ta vedela paratsetamooli Calpoliga kaasas käivat süstalt, millega beebidele ravimit antakse, et endasse spermat sisestada.

Shannon on nimetanud protsessi «koduseks viljastamiseks» ja lisas, et tal oli doonor, kes oli andnud oma nõusoleku selleks. Ta avaldas, et doonori leidmine ei võtnud kaua aega ning kolme kuu jooksul pärast tema leidmist ja tervisekaartide läbitöötamist viljastas ta end Calpoli süstlaga. Õnnestus protseduur teise kuuga ja Shannon jäi rasedaks.