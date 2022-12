Johan Randvere: mulle jõululaulud meeldivad väga ja nii juba lapsest saati

Johan Randvere on arvukate tunnustuste ja konkursi võitudega pärjatud pianist, kes on esinenud muuhulgas näiteks New Yorgi Carnegie Hallis, Vancouveri Chan Centeris ja Milano Puccini's.

Mees on soleerinud paljude orkestrikoosseisude ees, teiste seas Eesti Riiklik Sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri, Läti Riiklik Sümfooniaorkestri ja Vanemuise Sümfooniaorkestri. Ta on pälvinud kultuurkapitali aastapreemia „Ela ja sära“, Eesti Interpreetide Liidu stipendiumi ning Artur Lemba nimelise preemia.

Detsembrikuus saab Eesti publik kuulata tema suurepärast loomingut jõulutuuril, mis kannab pealkirja «Johan Randvere ja kõlisevad klahvid». «Minul on jõulumeeleolu juba käes. Igal pool kõlavad jõululaulud ja need meeldivad mulle väga - nii juba lapsest saati. Muusika on minu hinnangul üks põhilisi asju, mis jõulumeeleolu tekitab,» sõnas pianist raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Hakkan jõulumuusikat vaikselt kuulama juba novembri lõpust. Kuid meil on peres kaks poissi, kelle sünnipäevad on novembrikuus...seega mul naine ei luba jõulumeeleolu tekitada enne laste sünnipäevi. Kui sünnipäevad peetud, saan seda teha täiega,» muigas Randvere.

Jõulukuul on Randverel palju tööalast toimetamist. Mees rääkis, kuidas ta nende esinemiste keskel perele aega leiab. «Ma loodan, et pererahu säilib. Eile oli väga mõnus, naine oli kontserdil kaasas ja kõik oli kohe väga hästi. Kuid üldiselt tuleb tunnistada, et kilometraaži tuleb linnade vahel sõites kokku väga palju. Proovin olla hommikud ja ülejäänud vaba aja kenasti kodus ja siis tõepoolest päriselt kohal olla,» lausus Johan Randvere raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Johan Randvere kontserdid toimuvad:

15.12 kl 19 Haapsalu Kultuurikeskus

16.12 kl 19 Padise Mõis

17.12 kl 19 Viimsi Püha Jaakobi kirik

18.12 kl 17 Vihula mõisa kontserdisaal

21.12 kl 19 Tartu Ülikooli Aula

25.12 kl 17 Pärnu Ammende Villa

26.12 kl 16 Kuressaare Kultuurikeskus

27.12 kl 19 Viljandimaa Olustvere Loss

28.12 kl 19 Keila-Joa Loss Schloss Fall

29.12 kl 19 Harjumaa Ravila Mõis