Kahekuuse pisipoisiga kes viidi aiakuuri nutma ja rahunema, juhtus traagiline õnnetus

Kohtunik Steven Parker rääkis Liverpoolis toimunud kohtuistungist, et paar tülitses, kuna neil oli une ja omavahelise intiimsuse puudumine. «Paistab et nad viisid beebi turvahälliga kuuri ja asetasid ebastabiilsele pinnale või liiga nõrgale pappkastile. Imik kukkus koos hälliga maha ja lämbus. Õnnetuse traagiline pöördepunkt juhtus kiirustamise või hooletuse tõttu.»

Vanemad eitavad oma süüd ja kinnitavad, et nad küll jätsid lapse järelvalveta, kuid kukkumine toimus hoopis nende magamistoas. «See, mis juhtus, on seletamatu,» rääkis oma tunnistuses ema, kelle nime ei ole avalikustatud. Kohtunik aga leidis, et on piisavalt tõendusmaterjali, et laps siiski kuuris viibis ning oli viidud sinna vanemate silma alt ära. «Traagiline õnnetus juhtus 2020. aasta juunis pandeemiaperioodi lockdown-i ajal. Vanemad olid väidetavalt teineteisest väsinud ja unepuuduses, majas elas korraga liiga palju inimesi, mistõttu kannatas nende omavaheline intiimelu ning nad otsustasid tita mõneks ajaks eest ära viia.»