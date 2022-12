«Kuna juuksed on pakasest ülejahutatud, hakkab nende sees olev kristallvõre muutuma. Vesi jäätub ja tekib jäästruktuur, mis omakorda põhjustab juuksekiududesse mõrade tekkimist,» rääkis ta ja selgitas, et just sel põhjusel muutuvad juuksed hapraks ja kuivaks. Ka juukseotsad tuleks kas jopekrae või salli sisse peita.