VANEMAD ŠOKIS ⟩ Kas koolis hakatakse lapsi vanemate keelust hoolimata vaktsineerima?

Sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastusringile sotsiaalministri 13. augusti 2010 määruse nr 54 ning töö- ja terviseministri 2. märtsi 2017 määruse nr 9 muutmise eelnõu, mille kohaselt ei ole lapsevanema nõusolek lapse vaktsineerimiseks kooliõe poolt enam tingimuslik. Lapsevanemates on see omajagu meelepaha tekitanud.