ARMAS KLÕPS ⟩ Näitlejanna Sharon Stone avaldas oma kolmest pojast haruldase foto

Lisaks Stone'ile on fotol tema ema, õde Kelly ja näitlejanna kolm poega: Roan (22), Laird (17) ja Quinn (16).

Poisid on Sharon Stone'i adopteeritud lapsed. Ta lapsendas poisid pärast raseduse katkemist 2000. aastal, olles abielus Phil Bronsteiniga.

«Olen nüüd kolme lapsendatud poisi üksikema ja minu elus on olnud suur privileeg neid kasvatada,» kirjutas Stone 2019. aasta emadepäeval Briti Vogue'is. Sharon Stone ja Phil Bronstein olid abielus aastatel 1998-2004.

«Lapsendamisel mõistad, et iga laps võib olla sinu oma, iga inimene võib olla sinu sugulane. Pärast seda ei näe te maailma enam kunagi samamoodi. Olen seotud kõigiga siin planeedil. Ja see on omaette ime,» sõnas naine.