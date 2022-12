OLED PÄRI? ⟩ Sel põhjusel ei tee Drew Barrymore oma lastele jõulukinke

«Viin nad alati jõuludel reisile,» ütles ta. «Ma ei tee neile kingitusi – nendevanused vist ei hooligi neist. Tahan neile kinkida hoopis mälestusi, pilte ja kogemusi.» Barrymore lisas, et aasta jooksul saavad ta lapsed piisavalt kingitusi, kuid pühade ajal eelistab ta pakkide asemel mälestusi. «Kõik on tasakaalus ja hästi. Aga mulle tõesti väga meeldib reisida jõuluajal.»

Mullu ütles Barrymore, et on oma tütardele esmajoones lapsevanem, mitte sõber – see on põhimõte, mida ta järgib mineviku tõttu omaenda emaga. «See ei tähenda ranget suhet,» selgitas Barrymore, «vaid sõbralikku ja et me teeme koos asju. Kuid lapsed vajavad ikkagi seda Põhjatähte, mille järgi käituda.»