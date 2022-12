Merlyn Uusküla: ma ei tahtnud Eesti Laulule saata üht järjekordset armastuslaulu

«Tahtsin saata Eesti Laulule sellise loo, mis täielikult eristuks. Et see oleks teistmoodi võrreldes sellega, mida olen varasemalt ise teinud...ja eristuks ka sellest, mida varasemalt on Eestis konkursile saadetud,» avaldas Merlyn Uusküla raadio Elmar hommikuprogrammis.

Uusküla lisas, et lugu sai kirjutatud eesmärgiga, et see osaleb lõppvõistlusel. «Mõtlesin ka kohe juba Eurovisiooni lavale. Kontseptsioon on loodud viisil, et selle pealkiri, sisu ei viitaks järjekordsele armastuslaulule,» rääkis ta.

«Laulu nimeks on «Unicorn Vibes» ja minu hinnangul on ka see pealkiri juba täiesti teistlaadi. Muuhulgas kasutan uut žanri - salmides räpin. Eestis on vähe naisartiste, kes räpivad. Tahtsin luua unikaalsust ja eristumist esimesest hetkest,» lausus lauljanna.

Uusküla on saanud esimese nädala vältel vaid head tagasisidet. «Tean, et paljud korralikult üllatusid. Said selle eristuva loo küll! Siiski üldises plaanis leian, et tegu on eelkõige eriprojektiga Eesti Laulu jaoks ja vana loominguga ma kusagile ära ei kao. Esinen edasi ja kõik vana toimib,» muigas ta.

«Kui lugu «Unicorn Vibes» valmis sai, siis mõistsin kohe, et see on kõike muud, kui Merlyn Uusküla. Ma ei saa panna seda ühte patta loominguga, mida olen varasemalt teinud. Oma artistinimeks valisin Merlyn'i, sest kõik minu sotsiaalmeediakanalid on nimetuse all «merlynoffical»,» lausus ta.

Uusküla loodab, et lugu pälvib tähelepanu ka väljaspool Eestit. «Välismaal jälgitakse erinevate riikide eelvoorusid. Artistinimega Merlyn olen ka väljaspool Eestit ilusti ülesleitav. Olen saanud juba praeguseks hetkeks väga palju kirju - sealne fännibaas on ikka väga suur. Kiidetakse värvilise unicorni temaatikat ja põnevat laulu sisu,» avaldas Merlyn Uusküla raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».