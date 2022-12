RASKE TÖÖ ⟩ Kuriteopaikade koristaja: südantlõhestav oli vaadata väikest voodit, millel oli nukk...

«Tegime seda tööd 2020. aasta veebruaris. Kõigepealt kontrollisin, et minu kahe kolleegi B-hepatiidi vaktsiinid on kehtivad, et neil poleks sündmuskohal olnud vere tõttu nakatumisohtu. Puhastasime meeskonnaga saastunud alad tugeva desinfitseerimisvahendiga, mida pihustasime läbi udumasina. Veri oli kleepunud vaibale, köögikappidele ja igasse prakku. Pärast korteri desinfitseerimist eemaldasime ohtlikud bioloogilised jäätmed, sealhulgas lõikasime ära osa vaibast, ja panime need kollasesse jäätmekotti, mis oli valmis põletamiseks. 12 tundi hiljem saime valmis. Lahkusin kurnatuna, kuid rahulolevalt, teades, et korteris ei ole enam jälgegi sellest õudusest, mis oli seal aset leidnud.»