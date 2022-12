AI ⟩ Nendes kolmes sekspoosis murdub peenis kõige sagedamini

Teadlased uurisid katsealuseid, kes olid peenise murdnud. 77 protsenti sai viga seksi ajal, millest 41 protsenti koerapoosis. Teisel kohal on misjonäriasend ja kolmandal kauboipoos (naine peal), vahendab Cosmopolitan. See ei tähenda, et neis poosides seksida ei tohiks, aga tasub olla ettevaatlik.