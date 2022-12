KURB TÕDEMUS ⟩ Detsembris sündinud inimesed saavad elus täpselt nii palju vähem kinke

Lisaks sellele, et detsembrikuu beebid saavad elu jooksul 160 kingitust vähem, on nende sünnipäevakingid sageli jõuluteemalised ning pakitud pühade temaatikaga kinkekottidesse ja paberitesse.

Not On the High Streeti tehtud uuringu kohaselt saavad Amburid ja Kaljukitsed märkimisväärselt vähem kingitusi, kui teiste tähtkujude esindajad. Detsembrikuu sünnipäevalastest tõdes 80 protsenti ka ise, et jõulude tõttu pööratakse nende sünnipäevale vähem tähelepanu. Samuti leiti, et igal sünnipäeval tehti neile keskmiselt neli kingitust, kuid teistel kuudel sündinutele kuus.