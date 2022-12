Ema jagab siiani 10- ja 12-aastase lapsega voodit: minu arvates pole seal midagi imelikku

Kui enamasti magatakse oma laste kõrval vaid esimesed elukuud, on Bernie teinud seda juba kaksteist aastat. Naise sõnul on koos magamine üks põhjustest, kuidas ta oma lastega nii usaldava ja lähedase suhte on saavutanud. Perekond jagab kahte madratsit, mis on asetatud suurele voodiraamile.

Üksikema Bernie jagab kümneaastase Frankie'ga tekki, kuid kaheteistaastasel Cadenil on enda isiklik tekk. Kuigi mõlemal lapsel on oma tuba ja voodi, soovivad nad Bernie sõnul igal õhtul temaga samas voodis magada jääda. Hispaanias Grenadas elav naine rääkis, et on lastega sellest ajast saati koos maganud, kui nad olid vastsündinud, sest ta ei tahtnud neid teise tuppa jätta. «Neil on oma toad, kuhu võivad iga kell minna, kuid nad on alati eelistanud minuga magada.»

Watkinsi sõnul on ta oma lastega väga lähedane ning õhtul magama jäämine on nende lemmikosa ööpäevast. Pereliikmed söövad eri aegadel, seega on magamaminek nende jaoks ainus hetk, mil kõik koos olla, kaisutada ja oma päevast rääkida. Naisele on küll korduvalt öeldud, et lapsed muutuvad nii temast sõltuvaks, kuid ta pole seda ise täheldanud.