HÜVA NÕU ⟩ Nii elad pimeda aja energiliselt ja heatujuliselt üle

Kas oled üks nendest, kes hakkab keset talve pidevalt väsimuse üle kurtma? See on igati mõistetav, sest päikselist aega on kahetsusväärselt vähe ning enamasti veedetakse see vähenegi töö juures või koolis istudes. Õnneks on olemas mõned viisid, kuidas talv enda jaoks nauditavamaks muuta.