NAISED NÕUSTUVAD ⟩ Teadus kinnitab, et see meeste tavapärane käitumine tapabki naiste kire ja libiido

Varasemate uuringute põhjal on selgunud, et naised teevad meestest ligi 60 protsenti rohkem tasustamata tööd, näiteks kraamimist, lapsehoidu ja kokkamist. Selgub, et see võib olla tõeline suhte surmaotsus.

See võib ulatuda mugavast «ma ei märganud seda tolmurulli» või et kraanikauss on mattunud mustade nõude kuhja alla kuni väiteni, et nad ei oska pesumasinat käima panna. See press, et mehed ei oska ega suuda põhilisi majapidamistöid teha, jätab koormuse naistele.