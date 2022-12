ÕÕVASTAV ⟩ Naine tappis oma kasuisa alastifoto tõttu

Jade Janks koristas parasjagu korterit, kui märkas midagi, mis häiris teda hingepõhjani ja ajas hirmujudinad peale. Naine avastas, et tema kasuisa arvuti taustapilt on temalt varastatud alastifoto. Jade kaotas kontrolli ja mõrvas oma kasuisa, mistõttu on nüüd käimas kohtuprotsess.