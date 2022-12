HEA TEADA ⟩ Just nii kaua peaks seks naiste meelest kestma

Paljud mehed kardavad, et nad ei kesta voodis piisavalt kaua. Sarjad, filmid ja suurustavad mehed panevad uskuma, et liiga varajane ejakulatsioon on naistele suur pettumus. Loomulikult ei ole penetratsioon ainus viis naist rahuldada, kuid mehed murravad pead, kas nende vastupidavus voodis on normaalne.