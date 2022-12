KAS KA SINA? ⟩ Põhjus, miks paljud enne uut aastat kaalus juurde võtavad

Aastavahetusel tahame me kõik eriti kaunid välja näha. Seetõttu kujuneb detsember paljude jaoks toitumiskavade, trenni ja muude piirangute kuuks.

Muidugi on kuu ajaga täiesti võimalik kaalust alla võtta: vähemalt kuni viis kilogrammi. Eksperdid aga usuvad, et aasta viimastel päevadel kipume me hoopis kaalus juurde võtma, mistõttu võib kuu aega kestnud pingutus lörri minna.