Kehakeeleekspert analüüsib Harry ja Meghani käitumist skandaalses sarjas

Sarja esimeses osas on stseen, kus prints Harry ja Meghan Markle istuvad ummikus ja mõlemad näivad üsna pinges. Kaadreid analüüsinud kehakeeleekspert Nicole Moore usub aga, et Markle'i ärevus on selles suhtes esikohal. «Meghan hingab klipi alguses sügavalt sisse, kuid tema keha jääb jäigaks, mis viitab närvilisusele,» ütles Moore. «Harryl seevastu on õlad lõdvestunumad. Ta on aknast välja vaadates mõtlik, kuid tegelikult näib tal sel hetkel vähem ärev kui Meghan.»