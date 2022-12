KAVAL VÕI OHTLIK? ⟩ Inimesed pesevad populaarse odava šampooniga nägu

Nii et kui koomik Elyse Myers avaldas TikTokis, et on arsti soovitusel juba keskkoolist saadik Head & Shouldersiga nägu pesnud, lõi see nahahuviliste kogukonna kihama. Eri nahatüüpidega tiktokkerid eksperimenteerisid tootega ja tutvustasid oma tulemusi.