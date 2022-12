Nick Carterit süüdistatakse autistliku tüdruku vägistamises

Nüüdseks 39-aastane Shannon Shay Ruth pöördus kohtusse väitega, et Carter ründas teda seksuaalselt 2001. aastal, kui ta oli 17-aastane.

«21 viimast aastat on olnud täis valu, segadust, pettumust, häbi ja enesevigastamist, mis on otsene tulemus sellele, et Nick Carter vägistas mind,» väitis naine oma advokaatide korraldatud Facebooki otseülekandena toimunud pressikonverentsil.

«Olen autist ja mul on tserebraalparalüüs, kuid usun, et miski ei ole mind rohkem mõjutanud ega avaldanud minu elule püsivamat mõju kui see, mida Nick Carter mulle tegi ja ütles. Pärast mu vägistamist nimetas ta mind värdjast mõrraks ja krabas mind, nii et mul jäid käele sinikad.»

Naise advokaat Mark J. Boskovich märkis, et Carteri vastu esitatud hagis on veel kolme naise süüdistused. «Nick Carteril on pikk ajalugu naiste väärkohtlemises,» ütles Boskovich. «Shay on otsustanud Carteri kohtu ette tuua. Ta usub, et asi on seda väärt, et kaitsta teisi naisi.»

Ruth ütles, et vaikis nii pikalt, sest uskus, et võib oma jutu eest ise vangi minna.