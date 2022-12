Kuningliku perekonna käitumine suletud uste taga üllatas Meghanit täielikult

Harry naljatab, et osa perest oli üllatunud, kuidas «punapea oli suutnud endale nii ilusa ja targa naise saada».

Ta paljastab ka, et perekond suhtus paari suhtesse ja selle võimalustesse alguses põlglikult, sest Meghan oli Ameerika näitleja ja temast on lihtne stereotüüpselt mõelda.

Meghan ütleb, et istus prints Philipi kõrval ja vestlus läks kenasti. Harry juhib aga tähelepanu sellele, et Meghan istus just sealpool, mis kõrvaga prints Philip hästi ei kuulnud, mistõttu läkski suurem osa vestlusest nii.