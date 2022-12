3 MEETODIT ⟩ Niimoodi saad hõlpsasti sädeleva laki küüntelt maha

Sädelevate lakkide koostis on paksem ja liimjam, et tükid sulanduks hästi lakiga ning ei kukuks ära. Eksperdid annavad nõu, kuidas glitter-lakist lahti saada, kui ta on oma töö ära teinud.

Meetod 1: viili ja leota

Käi õrnalt viiliga üle küüneplaadi, et eemaldada läikiv pealispind ja murda maniküüri pitser. Ära viilimisega üle pinguta, sest nii kahjustad oma küüsi.

See tehtud, võta atsetooni või küünelakieemaldajaga immutatud vatipadjad ja jäta need kolmeks kuni viieks minutiks küüntele. Atsetoon on tõhusam ja kiirem, kuid kuivatab küüsi ja küünenahka. Kasuta väikseid kummipaelu, et padjad peal püsiksid. Võid vatipatju ka teise käega peal hoida, kui sul pole midagi selle vastu, et ükshaaval kätelt või sõrmedelt lakki eemaldada.

Kui on aeg vatipadjad maha võtta, siis suru need vastu küünt ja tõmba üsna järsu liigutusega üles, sõrmeotste poole. Nii peaks suurem osa sädelusest maha tulema ning säästma ka käsi sellest. Leota sõrmi veel kui vaja.

Meetod 2: lisa kiht pealislakki

Pealiskiht kleepub all oleva laki külge ja aitab seda maha tõmmata. Kanna pealislakk peale, oota 30–60 sekundit, et see taheneks pisut. Seejärel aseta küüntele atsetooni või küünelakieemaldajaga niisutatud vatipadi.

Meetod 3: kasuta peel-off aluslakki