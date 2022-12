GALERII ⟩ Vaata ja imetle - siin on Eesti kõige ilusamad hääled

Vaid mõnel haruldasel artistil läheb nii hästi - aastad lähevad, aga sära aina suureneb! Armastatud artist Anne Veski on võrratult stiilne ja kaunis naine. Lisaks veel soe, bravuurikas ja vaheda huumoriga, mis kõik veel stiilipunkte juurde toovad. Alati laitmatu diiva kullaprooviga. Legendaarse Laine koosseisu kuulunud ja nüüd soolokarjääri tegev Merle Lilje on naine nagu väärt vein. Pane selga kuitahes särav rüü, tema isiksus sädeleb sellest alati üle.

Pearu Paulus ja Marek Sadam. Pearu Paulus teab kuidas musta põnevaks muuta. Mitte keegi ei kandnud kodu peol, mis oli tihedalt täis stiilseid ja hästi riietuvaid staare, must sama hästi - pane kokku eri tekstuurid, kergem ja sügavam, pehmem ja karmim ning must ärkab ellu! Lisaks tõi tume kostüüm esile Pearu erakordselt hele-helesinised silmad.

Elmari saatejuht Kristiina Kraus säras üritusel moeteadliku naisena kimonos. Sest just Eesti moemärgi Lumm kimono on alternatiivne, põnev ja eriti kaasaegne valik, mis sobib nii haprale nagu Kristiina kui ka kurvikamale. Ja see on peokleit, mis lubab süüa!