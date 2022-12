Fitnessitreener kritiseerib praegu populaarseimat dieeti: püsige ikka mõistuse juures

Hodges kritiseeris teravalt populaarseid ketodieete, mis soovitavad päevas tarbitavate süsivesikute arvu langetada 50 grammini. «Süsivesikud on oluline makrotoitaine ja koos valkude ja rasvadega moodustavadki need tervisliku tasakaalustatud toitumise. Loogiline on eeldada, et süsivesikute kogust vähendades langeb kaal. Kuid nende arvu nulli lähedale vähendamine, nagu ketogeenne dieet ette näeb, on minu arvates tarbetu ja mõne inimorganismi jaoks on see lausa kahjulik,» selgitas treener.