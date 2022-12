Veidi ootamatud nõuanded, mis võivad suhet tugevamaks muuta või lausa päästa

Paljude paaride jaoks on üks murettekitavamaid märke seksi vastu huvi kadumine. Mõned kaasad lõpetavad omavahelise füüsilise intiimsuse üldse ära. Seksuoloog Gigi Angle sõnul ei tasu seda peljata. Suhted kestavad kaua ja on täiesti olemas selline mõiste nagu uue suhte energia, mis esindab seda joovastavat tunnet ja kõrvetavat iha, kui uue inimesega kohtutakse. Aju ujutatakse üle hea enesetunde hormoonide oksütotsiini ja dopamiiniga. Seetõttu tuntakse uues suhtes alati seksuaalset erutust. Kuid niipea, kui me üksteisega harjutakse, väheneb armastuse keemia. Proovige magamistoas midagi uut, et oma õnnehormoonid uuele lennutiirule saata.