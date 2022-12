Naine murdis vürtsikat toitu süües neli roiet

Naine kurtis Asia One ajakirjanikule, et tugeva vürtsi põhjustatud hingemattev köhahoog oli nii tugev, et ta tundis ja kuulis oma rindkeres praginat. Kuna rinnakus tekkinud valu ei kahanenud vaid püsis väga tugevana, läks ta haiglasse erakorralise meditsiini osakonda uuringutele, kus tuvastati tal nelja roide murd. Arstide sõnul aitas vigastusele kaasa ka naise ebapiisav kehakaal - 171 sentimeetrit pikk naine kaalus napid 57 kilogrammi.