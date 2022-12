VAATA PILTE ⟩ Eesti noored toovad turule rindadest inspireeritud pokaalid

Õpilasfirma Marie pokaalidel on ka heategevuslik eesmärk. Noored teevad koostööd Eesti Vähiliiduga, et toetada rinnavähi varajast avastamist. Õpilastele hingelähedase missiooniga on liitunud ka tuntud Eesti inimesed nagu näiteks laulja Hanna-Liina Võsa ja sexcoach Liisa Larm .

«Meie missiooniks on oma pokaalidega tuletada naistele meelde võtta endale aega ja tähistada naiseks olemise võlusid. Ühiskonnas, kus pidevalt kiirustatakse ja töötatakse suurte eesmärkide saavutamise nimel, on eriti oluline leida hingetõmbe hetki ning tunda rõõmu ka iseendaks olemisest. Soovime ka teadvustada klaasidega, et iga naine on kaunis ja äge ning kõigil on õigus end oma kehas hästi tunda,» selgitab ÕF Marie tegevjuht Reti Eedra.