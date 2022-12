Marvi Vallaste: armastuse nimel tasub võidelda

Värske laulu «Hüüan su poole» produtsendiks on Taavi Paomets. Loo esimene versioon valmis juba eelmise aasta sügisel ning sellest on sündinud ka ingliskeelne versioon. «Lugu ise räägib vastuarmastuse hüüdest, hirmust oma armastusest ilma jääda ning lootusest ja usust, et armastus on tugev tunne, mille nimel tasub võidelda,» märkis Marvi Vallaste.

«Selle loo ilmumisega on üks huvitav lugu. Ja õigupoolest ma pole kindel, kas selle avaldamiseks oli üldse õige aeg. Kuid kusagile tuli joon alla tõmmata - artistina leidsin, et pean selle lõpuks välja andma ja nii saigi otsustatud, et rohkem ma selle kallal edasi ei tööta,» muigas lauljatar.

Muusik selgitas, miks laulu kirjutamine võttis aega enam kui poolteist aastat. «Koguaeg oli tunne, et see pole valmis...minu jaoks. Sel suvel võtsin materjali taas ette. Lugu oli väga hinge peal ja soovisin avaldada selle kujul, mis mulle endale päriselt meeldiks,» lausus Vallaste.

Laulu esialgne ehk bändiversioon on salvestatud koos Viljar Normani, Jörgen Pakkase, Jeremia Kangase, Tarvi Kulli ning Kaarel Tamraga. Autorid eeldasid esialgu, et loost tuleb ballaad, kuid üllatuseks sai sellest rütmiline ja lüüriline EDM. «Läksin mugavustsoonist välja ja nii jõudsingi produtsendi juurde. Mulle meeldis see teekond. Ma ei saa öelda, et olen leidnud oma kindla suuna, kuid see protsess oli tohutult inspireeriv. Olen kõikidele asjaosalistele, eriti Taavile väga tänulik,» lisas Vallaste raadio Elmar hommikuprogrammis.