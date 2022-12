Enamik meist kasutab dušši selleks, et kiirelt pealaest jalatallani puhtaks saada. Hommikune dušš on paljude inimeste tavapärase rutiini osa. Kuid oled sa mõelnud kunagi selle peale, et oma hügieeni eest hoolitsemiseks vaid duši all käigust ei piisa?