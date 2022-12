HUVITAV FAKT ⟩ Kui levinud on sinu loomulik juuksevärv?

Maailma atlas väidab, et umbes 70 protsenti maailma elanikkonnast on mustade juustega. Teisel kohal on pruun ja blond on kolmandal kohal. Inc. andmetel on ainult kahel protsendil maailma elanikkonnast loomulikult blondid juuksed.

Kui sa oled sündinud punaste juustega, siis sinu juuksevärv on maailma haruldaseim. Daily Mail väidab, et veidi üle 0,5 protsendi (1 inimene 200st) on punaste juustega, mis on peaaegu 40 miljonit inimest. Kuigi see on väike arv, on paljud kuulsused loomulikud punakate juustega, näiteks Emma Stone, Sophie Turner ja Julia Roberts.