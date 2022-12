HUULED TORRU ⟩ Kuus sekundit kestev suudlus võib päästa suhte

Kui tunned, et hakkate partneriga lahku kasvama, on aeg suhteid soojendada. Tõde on see, et kui suhte mesinädalafaas on möödas, suudlevad paljud paarid vaid siis, kui see võib millekski enamaks kasvada. Väike musi tehakse vaid tervituseks ja hüvastijätuks.