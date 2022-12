Unusta Tinder, TikTok on õige kaaslase leidmiseks hoopis põhjalikum ja parem

Kaaslase leidmiseks võib toimida igasugune sotsiaalne platvorm. Üha enam inimesi leiab, et populaarsuselt kosmosekõrgune TikTok sobib ka selleks suurepäraselt.

Kasutajad on harjunud leidma TikTokist tantsujuhendeid, õpetusi kuidas joonistada magavat korstnapühkijat, hulgaliselt toiduretsepte ja juhendeid meikimiseks. TikTokis suhtlevad inimesed otse ja on seetõttu nii haavatavamad, kui siirad. Igal juhul on videoformaat inimesest ülevaate saamiseks hoopis parem võimalus, kui steriilne vaikiv foto.