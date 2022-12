Naise keha on pikka aega olnud valesti mõistetud ja vähe uuritud. Alates menstruatsioonikrampidest, lõpetades G-punktiga, on naise bioloogia nii ime kui ka mõistatus. Allpool on kirjas mõned kõige veidramad ja intrigeerivamad faktid naise keha kohta.